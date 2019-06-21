«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в Австрии

Фото: https://twitter.com/zenit_spb
Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Первый матч закончился со счетом 6:1.

Игра состоялась сегодня, 21 июня. На поле встретились «Зенит» и «Ваккер в рамках летних сборов в Австрии. Счет открыли соперники – Александер Грюндлер забил первый гол с пенальти на 11-й минуте матча. Сравнять шансы на победы удалось Олегу Шатову, который успешно атаковал ворота соперника сначала на 26-й, а потом и на 27-й минуте. Уже через пару мгновений к их голам присоединились голы Эмилиано Ригони, Александра Ерохина и Антона Заболотного. Последний, к слову, оформил дубль.

Главный тренер команды уже прокомментировал победу подопечных.

«Мы знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте»,

— заявил он, отметив, что сборы нужны, чтобы увидеть новых игроков в деле и понять, как выстраивать стратегию дальнейших игр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» хочет подписать договор с защитником «Ливерпуля». «Сине-бело-голубые», приглашая Альберто Морено, хочет усилить позиции левого защитника.

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