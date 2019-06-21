Экс-главу Раменского района арестовали по делу об убийстве, несмотря на алиби

Андрея Кулакова считают виновным в смерти любовницы.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Такое решение приняла Бабушкинский суд Москвы, передает ТАСС. Андрея Кулакова, который раньше был главой Раменского района, до сих пор считают подозреваемым в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Исаенковой, несмотря на то, что у него якобы есть алиби – в тот вечер он был с семьей. Кулакову предстоит находится под арестом до седьмого июля, защита обещает обжаловать приговор. Экс-главу Раменского района арестовывали 1 июня, но неделю назад отменил решение.

Напоминаем, что Кулакова обвиняют в убийстве любовницы. Она пропала второго мая, а уже на следующий день ее тело нашли в «Мерседесе». Женщину, скорее всего, задушили какой-то тканью. Подозреваемый отрицаю свою вину, несмотря на то, что его ДНК-следы были найдены в автомобиле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиграф подтвердил вину главы Раменского района в убийстве женщины.