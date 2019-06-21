Семак прокомментировал победу своих подопечных на сборах

Он отметил, что футболисты сейчас должны в первую очередь чувствовать игровой ритм.

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился после победы «сине-бело-голубых» над «Ваккером». Матч состоялся в рамках летних сборов в Австрии. Он закончился победой «Зенита» со счетом 6:1 – первый гол забила команда соперника. Специалист уверяет, что это не замотивировала «Зенит», так как игроки вышли на поле, понимая свою главную задачу.

Футболисты должны научиться играть сообща, а также добрать функциональное состояние и прочувствовать игровой ритм. Перед ними не было цели выиграть, но это всегда приятно.

«Вне зависимости от результата, от того, хорошо или плохо складывалась игра, работали»,

— цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в Австрии. Сравнять шансы на победу удалось Олегу Шатову, который успешно атаковал ворота соперника сначала на 26-й, а потом и на 27-й минуте. Уже через пару мгновений к их голам присоединились голы Эмилиано Ригони, Александра Ерохина и Антона Заболотного. Последний, к слову, оформил дубль.