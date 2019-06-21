Лодыгин больше не хочет играть в России

Он не рассматривает предложения от российских футбольных клубов.
Об этом стало известно 21 июня. Вратарь Юрий Лодыгин лишился контракт с «Зенитом» и теперь думает о дальнейшей карьере. Он отметил, что не хочет играть ни за один российский клуб, кроме петербургского, так что собирается уезжать за границу.
«На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть»,
— заявил футболист, передает ТАСС. Он неоднократно утверждал, что важнее всего для него – это возможность как можно чаще выходить на поле.
Голкипер сейчас находится в ожидании того самого предложения, на которое он будет согласен.
Напоминаем, что с января 2019 года Лодыгин выступал за «Олимпиакос», вскоре у него заканчивается контракт с «Зенитом».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта.