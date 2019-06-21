Лодыгин больше не хочет играть в России

Футболист планирует стать свободным агентом. Фото: https://www.instagram.com/lodygin1/
Футболист планирует стать свободным агентом. Фото: https://www.instagram.com/lodygin1/

Он не рассматривает предложения от российских футбольных клубов.

Об этом стало известно 21 июня. Вратарь Юрий Лодыгин лишился контракт с «Зенитом» и теперь думает о дальнейшей карьере. Он отметил, что не хочет играть ни за один российский клуб, кроме петербургского, так что собирается уезжать за границу.

«На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть»,

— заявил футболист, передает ТАСС. Он неоднократно утверждал, что важнее всего для него – это возможность как можно чаще выходить на поле.

Голкипер сейчас находится в ожидании того самого предложения, на которое он будет согласен.

Напоминаем, что с января 2019 года Лодыгин выступал за «Олимпиакос», вскоре у него заканчивается контракт с «Зенитом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вратарь “Зенита” Юрий Лодыгин рассказал о планах после завершения контракта.

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