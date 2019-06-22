Конкурс на реконструкцию станции метро “Парк Победы” объявили в четвертый раз

Документация должна быть готова до июня 2022 года. Фото: https://pixabay.com

Документация должна быть готова до июня 2022 года. Фото: https://pixabay.com

Стоимость контракта также увеличилась.

Ранее петербургский метрополитен уже объявлял несколько раз конкурс на реконструкцию станции. Теперь, уже в четвертый раз объявлен конкурс на разработку документации на реконструкцию вестибюля станции. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на портал гозакупок.

Начальная стоимость контракта выросла на 8 млн рулей и теперь составляет 153 млн рублей.

Подрядчик должен будет продумать проект переоборудования напольных покрытий, кассовых зон и пикета полиции. Помимо этого, в проект должен будет включен план замены эскалаторов.

Документация должна быть готова до июня 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что через два года в Петербурге появится более 57 километров Документация должна быть готова до июня 2022 года.