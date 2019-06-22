Через два года в Петербурге появится более 57 километров велодорожек

На сегодняшний день в Петербурге есть 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км. Фото: https://pixabay.com

На сегодняшний день в Петербурге есть 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км. Фото: https://pixabay.com

Велодорожки создадут ряд новых маршрутов в спальные районы города

Открывать велодорожки планируют уже с 2019 года и до 2021 году прийти к озвученной цифре. Об этом сообщила в четверг представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Анна Леонова, пишет ТАСС.

Новые велодорожки появится в 10 района Петербурга и соединят между собой часть существующих веломаршрутов.

Также в ведомстве отметили, что опрос показал — наиболее перспективным для развития граждане называют маршруты по направлению из спальных районов города в центр.

На сегодняшний день в Петербурге есть 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосновом Бору приступили к строительству новой велодорожки.