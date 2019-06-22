На смену жаре в Петербург приходит комфортная погода

Рабочая же неделя будет примерно такой же, как и воскресный день. Фото: https://pixabay.com

Рабочая же неделя будет примерно такой же, как и воскресный день. Фото: https://pixabay.com

Начиная с субботы погода не будет испытывать жителей города на прочность.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что с 22 июня в город приходит переменная облачность, а с ней кратковременные дожди и ветер. Температура воздуха в этот день прогреется до +23 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 23 июня, в городе будет небольшая облачность, ветер западный умеренный. Температура воздуха днем будет на градус ниже, чем в предыдущий день.

Рабочая же неделя будет примерно такой же, как и воскресный день. Температура воздуха поднимется до +24 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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