В субботу по данным МЧС в Петербург придет сильный ветер

Спасатели просят петербуржцев быть аккуратными и внимательными. Фото: https://pixabay.com
Спасатели просят петербуржцев быть аккуратными и внимательными. Фото: https://pixabay.com

Также в город придет комфортная температура.

ФГБУ “Северо-Западное УГМС” прогнозирует, что 22 июня в Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра местами до 16 м/с. Помимо этого, ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что с 22 июня в город приходит переменная облачность, а с ней кратковременные дожди и ветер.

Температура воздуха в этот день прогреется до +23 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Спасатели просят петербуржцев быть аккуратными и внимательными. Не оставлять свои транспортные средства под деревьями и избегать рекламных щитов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на смену жаре в Петербург приходит комфортная погода.

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В субботу по данным МЧС в Петербург придет сильный ветер
На смену жаре в Петербург приходит комфортная погода
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