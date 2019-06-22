В субботу по данным МЧС в Петербург придет сильный ветер

Также в город придет комфортная температура.

ФГБУ “Северо-Западное УГМС” прогнозирует, что 22 июня в Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра местами до 16 м/с. Помимо этого, ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что с 22 июня в город приходит переменная облачность, а с ней кратковременные дожди и ветер.

Температура воздуха в этот день прогреется до +23 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Спасатели просят петербуржцев быть аккуратными и внимательными. Не оставлять свои транспортные средства под деревьями и избегать рекламных щитов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на смену жаре в Петербург приходит комфортная погода.