В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом

В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

В садоводческом некоммерческом хозяйстве «Протон» сгорел деревянный жилой дом.

Сегодня, 22 июня 2019 года, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», очевидец сообщил о серьезном пожаре и опубликовал фотографию горящего дома. По словам автора фотографии, во время запечатления момента (12:40), пожарные еще не прибыли на место, хотя пламя охватило здание практически целиком.

На данный момент, о пострадавших и причинах возгорания сообщений не поступало.

Уточняем, что СНТ «Протон» находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под утро в Шушарах удалось ликвидировать пожар в жилой квартире.