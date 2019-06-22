В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом

В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом Фото:
В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

В садоводческом некоммерческом хозяйстве «Протон» сгорел деревянный жилой дом.

Сегодня, 22 июня 2019 года, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», очевидец сообщил о серьезном пожаре и опубликовал фотографию горящего дома. По словам автора фотографии, во время запечатления момента (12:40), пожарные еще не прибыли на место, хотя пламя охватило здание практически целиком.

СНТ «Протон» находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/ vk.com

На данный момент, о пострадавших и причинах возгорания сообщений не поступало.

Уточняем, что СНТ «Протон» находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под утро в Шушарах удалось ликвидировать пожар в жилой квартире.

Всеволожский район ленобласть пожар пожар в ленобласти
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В одном из садоводств Ленобласти сгорел дом
Валуев: «Мне лазили в голову». Депутат продолжает лечить опухоль мозга
На Верхнем Суздальском озере утонуло два человека
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы Японии
Адмиралтейском районе трое рабочих с переломали госпитализированы после ...
В Ленобласти строится новый молочный комплекс
Неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее ...
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод долгостроя банкрота в Янино