В Красногвардейском районе Петербурга разбрасывают отраву для собак

На ул. Пугачева, ул. Панфилова и на Среднеохтинском проспекте была замечена разбросанная по земле отрава.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что некая женщина разбрасывает отраву неизвестного происхождения в одном из районов города. Автор поста просит владельцев собак внимательнее следить за своими питомцами.

Добавим, что данные преступления обычно приписывают догхантерам — людям, которые занимаются убийством бездомных собак. Догхантерство как явление возникло в России в начале нулевых, а в Петербурге явление массово наблюдается с 2010 года.

Крайне сложно самостоятельно определить, есть ли перед вами отрава, учитывая что «профессионалы» часто прячут ее в привлекательные для животных лакомства: сосиски, хлеб, сыр, фарш и т.п.

Основными признаками отравления домашних любимцев могут быть: рвота, обильное выделение слюны, бледность слизистых, диарея, склонность к частому облизыванию. Самое главное в случаях отравления — это как можно скорее обратиться в ближайшую ветклинику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге догхантеры разбрасывают отраву для собак.