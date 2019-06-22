В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

Фото: скрин из видео
Фото: скрин из видео "Россия 24"

Грузинские националисты пытались избить съемочную группу телеканала «Россия 24», когда те брали интервью у владельцев одного из турагентств в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам журналистов, они записывали интервью с владелицей местного турагенства, в присутствии ее супруга. В процессе записи к ним подошли двое молодых людей. Они выкрикивали националистические лозунги и совершили попытку избить журналиста и оператора.

Отмечается, что за них вступился муж интервьюированной, после чего нападавшие, завидев полицейских скрылись с места происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кадыров прокомментировал волнения в Тбилиси. По мнению главы Чечни, из-за действий протестующих пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют.

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