Кадыров прокомментировал волнения в Тбилиси

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в столице Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

» От Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», — написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, из-за действий протестующих пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют. В 2018 году россияне оставили в Грузии в общей сложности $3,5 млрд.

Напомним, что протесты в Тбилиси начались 20 июня после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия депутат сел в кресло грузинского спикера, что послужило причиной возмущение парламентариев, а вследствие и протестов на улицах города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин запретил россиянам оставаться в Грузии.