В Петербурге появилась туристическая полиция

Передвигаться по городу полиция будет на сегвеях. Фото: Рixabay
Передвигаться по городу полиция будет на сегвеях. Фото: Рixabay

В Северной столице начала работать туристическая полиция и служба «Ask me/Я знаю город». Об этом сообщает администрация Петербурга.

Ежедневно с 11 утра дня до половины десятого вечера сотрудники туристической полиции будут патрулировать Дворцовую, Восстания и Исаакиевскую площади, а также территории у храма Спаса на Крови.

Туристические полицейские смогут помочь туристам отыскать отели, рестораны и музеи. Все сотрудники владеют английским языком. Узнать туристического полицейского в Петербурге не составит особого труда. Все сотрудники службы одеты в яркую форму, а передвигаться по городу будут на сегвеях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что появилась карта лучших мест для просмотра на бриг и салют во время «Алых парусов». На карте отмечены 25 бесплатных туалетов, 15 передвижных станций «скорой», шесть станций метро и десять входов и выходов из зоны проведения праздника.

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