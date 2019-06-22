Писатель Алексей Шагал стал 26-ым кандидатом в губернаторы

Кандидат родился в 1985 году и окончил МГИМО. Фото: СПБИК
Кандидат родился в 1985 году и окончил МГИМО. Фото: СПБИК

Житель Санкт-Петербурга хочет участвовать в выборах без поддержки какой-либо партии.

Алексей Шагал пода документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщила избирательный комитет Санкт-Петербурга 22 июня. Житель Санкт-Петербурга идет как самовыдвиженец и становится кандидатом №26.

Шагал родился в 1985 году. Окончил МГИМО. Род деятельности — писатель, общественный деятель.

Стать губернатором может любой гражданин РФ, достигший возраста в 30 лет. До конца срока подачи документов осталась неделя: их принимают с 31 мая по 30 июня. Сами выборы состоятся 8 сентября. Для участия в них кандидатам нужно собрать подписи муниципальных депутатов — 10% у тех, кто представляет ¾ от всех МО — их в Петербурге 111 штук.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что муниципальные комиссии начнут работать без выходных.

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