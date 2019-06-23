В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы

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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области пожарные борются с пожаром на теплотрассе.

Об этом происшествии оперативно сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Участники данной группы принялись активно шутить в комментариях к посту на тему происходящего:

«Вот как выглядит фраза «трубы горят»»

«Наконец-то по-настоящему горячая пойдет, а не чуть теплая»

«Теперь у людей будет течь из крана «огненная вода»»

Судя по фотографиям, выложенным автором поста, на место уже прибыли два служебных автомобиля экстренных служб и возгорание активно тушится.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фура протаранила автобусную остановку в Сертолово. Один из ожидавших на остановке пешеходов получил легкие травмы.

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