В Сертолово загорелась обшивка теплотрассы

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области пожарные борются с пожаром на теплотрассе.

Об этом происшествии оперативно сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Участники данной группы принялись активно шутить в комментариях к посту на тему происходящего:

«Вот как выглядит фраза «трубы горят»» «Наконец-то по-настоящему горячая пойдет, а не чуть теплая» «Теперь у людей будет течь из крана «огненная вода»»

Судя по фотографиям, выложенным автором поста, на место уже прибыли два служебных автомобиля экстренных служб и возгорание активно тушится.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фура протаранила автобусную остановку в Сертолово. Один из ожидавших на остановке пешеходов получил легкие травмы.