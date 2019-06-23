За прошедший день в Ленобласти умерли два ребенка

Правоохранительные органы Ленобласти устанавливают причины смерти двоих детей.

22 июня 2019 года в Ленинградской области по невыясненным причинам погибли 2 девочки. В частном доме в поселке Тютицы Кингисеппского района обнаружили тело 12-летней девочки. Скорую помощь вызвали школьнице после того как она начала жаловаться на сильную головную боль и судороги. Медики пытались реанимировать ее в течение получаса, но не смотря на усилия, девочка погибла, сообщает 47news. Внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. По предварительным данным, девочка приехала в область из Москвы на летние каникулы.

В этот же день погибла еще одна девочка в частном доме в поселке Павлово Кировского района. Малышке было 4 года. Также не обнаружено признаков насильственной смерти.

Причины и обстоятельства смерти девочек выясняются.

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