«Пионерскую» проверяли 40 минут, но ничего опасного не нашли

Станцию метро закрыл из-за бесхозного предмета.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. О том, что «Пионерская» недоступна для входа и выхода рассказали очевидцы, а также пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Уточнялось, что все поезда проезжают мимо, а людей не пускают на станцию из-за оставленной кем-то сумки. На место прибыли специалисты, которым нужно было разобраться, насколько опасен предмет и нет ли вероятностью, что он может взорваться. На проверку ушло около 40 минут – сотрудники правоохранительных органов заверили, что жизням петербуржцев и гостей города ничего не угрожает, так как бесхоз оказался просто забытой кем-то вещью. Станция метро «Пионерская» заработала в половину второго.

Напоминаем, что сегодня школьники будут гулять на «Алых парусах» в связи с чем метро будет работать без перерыва, чтобы все желающие могли уехать домой или, наоборот, приехать в центр и стать частью праздника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса».