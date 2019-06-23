Студентка ВоГУ погибла при спасении тонущих детей

24 июня в университете пройдет минута молчания в память о девушке.

Девушка, которая была студенткой Вологодского государственного университета ценой собственной жизни спасла двух маленьких детей. Однако сама она выбраться из воды не смогла, ее тело подняли из воды спасатели. Об этом сообщает “Российская газета”.

Как стало известно, инцидент произошел возле деревни Жуково на Кубенском озере. Девушка приехала на дачу к своему молодому человеку. В день происшествия они все вместе отдыхали на озере. Девушка увидела, как тонут дети и бросилась на помощь.

“Мы потеряли не просто Председателя нашего большого студенческого совета, не просто участницу команды КВН… Мы потеряли ДРУГА, человека-улыбку, вечную поддержку и радость всему, что есть на свете”, — написали позже в группе “ВКонтакте”.

Девушка мечтала стать журналистом. Минута молчания в университете пройдет 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Малой Невке обнаружили труп мужчины.