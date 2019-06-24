Отдых в Крыму оказался дороже зарубежных курортов

Крым стал самым дорогим местом для отдыха этим летом. Эксперты считают, что отдых в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и Кипре обойдется жителям РФ намного дешевле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования Aviasales.

Согласно данным сервиса, отдых на Крымском полуострове обойдется в 53 356 руб., в Турции можно отдохнуть за 31 892 руб., что на 40% дешевле, в болгарском Бургасе — за 41 126 руб. , в Салониках — за 44 788 руб., в Черногории — за 45 127 руб., на Кипре — за 47 416 руб.

Также альтернативой отдыху в Крыму является город Актау (Казахстан). Поездка на двоих обойдется в 50 267 рублей, то есть это на 6% дешевле, чем на полуострове.

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