ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

48% российских граждан не поддерживают предложение по сокращению рабочей недели до четырёх дней. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает переход россиян на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

По данным исследования, 48% респондентов не поддерживали идею о сокращении рабочей недели. Положительно к новшеству отнеслись около трети опрошенных — 29%. Ещё 17% респондентов высказали безразличие по данному вопросу, а 6% — затруднились ответить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто. Документ предлагает упразднить штраф за управление машиной со стеклами с пониженным светопропусканием, которые не соответствует требованиям безопасности.

Сейчас за такое нарушение водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.