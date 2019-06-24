Фонтан «Мальчик и гуси» откроют в начале июля

Фонтан «Мальчик с гусями» введут в эксплуатацию в Приморском районе Петербурга уже в начале июля. Сейчас специалисты заканчивают пуско-наладочные работы оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Входе реставрационных работ была восстановлена чаша фонтана и скульптура, которая сохранила свой первоначальный вид.

Помимо этого, на дне фонтана установили специальные подводные светильники, а также новые насосы. Ремонтные работы проводятся в рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ведутся работы по реставрации фонтана в Любашинском саду. Фонтан в Любашинском саду стал одним из трех победителей в опросе «Фонтан для горожан».

Также петербуржцами выбраны «Мальчик и гуси» на ул. Королева, д. 31, и фонтан в саду имени 30-летия Октября.