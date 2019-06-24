“Колу” закроют на 2 часа из-за разводки моста через Свирь

Проезд будет закрыт с 08:50 до 10:50 25 июня. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Проезд будет закрыт с 08:50 до 10:50 25 июня. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Сотрудники “РЖД” должны пропустить негабаритное судно.

Проезд по трассе “Кола”, пролегающей от Петрозаводска до Петербурга до Мурманска и границы с Норвегией, закроют на два часа из-за внеплановой разводки моста через реку Свирь, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 24 июня.

Мост нужно развести из-за негабаритного судна. Движение закроют во вторник 25 июня с 8:50 до 10:50. Мост находится на 236 км дороги Р-21. Пропуск будут осуществлять сотрудники “РЖД” — по мосту одновременно ходят как легковые машины, так и поезда. В ФКУ Упрдор просят планировать маршруты заранее.

Трасса Р-21 пересекает реку Свирь недалеко от Лодейного поля. Едва ли на этом участке стоит ждать оживленного движения утром во вторник, однако 2 часа — значительный срок для перекрытия федеральной трассы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Инженерный мост Санкт-Петербурга ушел на ремонт.