Беглов посетил детскую площадку на Васильевском острове

Александр Беглов Фото: topspb.tv
Александр Беглов Фото: topspb.tv

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, 24 июня, проинспектировал Василеостровский район. Одним из объектов рабочей поездки действующего градоначальника стала детская площадка на 12-я линия В.О.

Ранее активисты добровольческого движения «Я люблю Васильевский» совместно с волонтерами, при поддержке администрации Василеостровского района провели субботник, в результате которого детская площадка и газон приобрели подобающий вид.

Также ходе инспекции Беглов посетит СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района», объект культурного наследия регионального значения «Особняк Э.Э.Бремме», и реконструируемое здание Василеостровского рынка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал про успехи петербургских школьников.

александр беглов Василеостровский район инспекция
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