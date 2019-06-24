Беглов посетил детскую площадку на Васильевском острове

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, 24 июня, проинспектировал Василеостровский район. Одним из объектов рабочей поездки действующего градоначальника стала детская площадка на 12-я линия В.О.

Ранее активисты добровольческого движения «Я люблю Васильевский» совместно с волонтерами, при поддержке администрации Василеостровского района провели субботник, в результате которого детская площадка и газон приобрели подобающий вид.

Также ходе инспекции Беглов посетит СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района», объект культурного наследия регионального значения «Особняк Э.Э.Бремме», и реконструируемое здание Василеостровского рынка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал про успехи петербургских школьников.