В Петербурге начали делать меньше автомобилей

Рост продукции показали лишь заводы Hyundai, Nissan и Toyota.

За прошедший май в Санкт-Петербурга собрали и выпустили 29 тысяч автомобилей, сообщили эксперты “Auto-Dealer-СПб” в понедельник 24 июня. Темпы производства снизились: в 2018 году за тот же период сделали на 9% больше машин.

Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев — в марте 2018 года отечественный автопром тоже показал невысокие результаты. Стоит учесть, что в 2019-ом у петербуржцев были длинные выходные в мае. Рост автопрома в РФ показывают лишь заводы Hyndai, Nissan, Toyota, который выпустили 158 тысяч машин с января по май — на 4% больше, чем в 2018 году.

Наиболее популярной машиной в РФ сейчас является KIA Rio, а второе и третье место заняли Hyundai – Creta и Solaris.

Не стоит забыть и о закрытии завода Ford во Всеволожске, который вносил свой вклад в производство до недавнего времени. Сейчас рабочие собираются выйти на митинг в Санкт-Петербурге, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.