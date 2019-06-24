В Петербурге начали делать меньше автомобилей

KIA Rio оказалась самой продаваемой машиной в России на данный момент. Фото: pixabay.com
KIA Rio оказалась самой продаваемой машиной в России на данный момент. Фото: pixabay.com

Рост продукции показали лишь заводы Hyundai, Nissan и Toyota.

За прошедший май в Санкт-Петербурга собрали и выпустили 29 тысяч автомобилей, сообщили эксперты “Auto-Dealer-СПб” в понедельник 24 июня. Темпы производства снизились: в 2018 году за тот же период сделали на 9% больше машин.

Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев — в марте 2018 года отечественный автопром тоже показал невысокие результаты. Стоит учесть, что в 2019-ом у петербуржцев были длинные выходные в мае. Рост автопрома в РФ показывают лишь заводы Hyndai, Nissan, Toyota, который выпустили 158 тысяч машин с января по май — на 4% больше, чем в 2018 году.

Наиболее популярной машиной в РФ сейчас является KIA Rio, а второе и третье место заняли Hyundai – Creta и Solaris.

Не стоит забыть и о закрытии завода Ford во Всеволожске, который вносил свой вклад в производство до недавнего времени. Сейчас рабочие собираются выйти на митинг в Санкт-Петербурге, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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