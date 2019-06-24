Путепровод во Всеволожске начинает «сбрасывать» сети

Почти все деревья для строительства нового участка вырубили. Фото: Pixabay

Почти все деревья для строительства нового участка вырубили. Фото: Pixabay

Подрядчик принимается за переустройство инженерных коммуникаций на участке. Новый путепровод будет готов к 2022 году и избавит автомобилистов от полуторачасовых заторов.

Строительство развязки с двухпутным путепроводом во Всеволожске у станции Мельничный ручей принимает важный оборот. Подрядчик начинает переустройство инженерных сетей в зоне работы, рассказали 24 июня Gazeta.SPb в дорожном комитете Ленинградской области.

Сейчас на строительной площадке почти полностью завершён снос деревьев. Здесь пройдет развязка и сам путепровод, рассказал глава комитета Юрий Запалатский.

«Идет работа, которая хоть не видна стороннему наблюдателю, но исключительно важна для ускорения самого процесса стройки. Речь идёт об одновременном переустройстве сразу десяти видов сетей: от газопровода и наружного освещения до сетей связи и железнодорожного транспорта», — отметил Юрий Запалатский.

Протяженность путепровода составит 1200 метров, скорость движения — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость стройки — 1,5 млрд рублей. Развязку построят для того, чтобы заменить загруженный автомобильный переезд через железную дорогу.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на путепроводе КАД над Культуры на две недели закроют полосу