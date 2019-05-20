На путепроводе КАД над Культуры на две недели закроют полосу

Работы начнут в среду 22 мая. Фото: ФКУ
Работы начнут в среду 22 мая. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Из трех полос движения оставят только две, а скорость ограничат.

На КАД Петербурга перекроют полосу на путепроводе над проспектом Культуры, сообщили Gazeta.sPb в ФКУ Упрдор “Северозапад” 20 мая. Рабочие две недели будут ремонтировать покрытие и восстанавливать гидроизоляцию.

Работы начнут в среду 22 мая и закончат только 7 июня. Для движения транспорта оставят две полосы, на них максимальная скорость будет равна 50 км/ч. Ремонт планируют вести круглые сутки. В районе работ поставят временные знаки и обеспечат световую сигнализацию.

Прямо сейчас на самой развязке КАД Петербурга нет пробок — но есть на соседней у Энгельса. Кроме этого, из-за ДТП на 1-ом Верхнем переулке у развязки автомобилистам действительно приходится непросто. Насколько ремонт осложнит дорожную ситуацию на севере Санкт-Петербурга станет ясно уже в ближайшие дни.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на КАД Петербурга до следующей недели будут ровнять асфальт.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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