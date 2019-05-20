На КАД Петербурга закроют полосу между “Нарвой” и “Россией”

Работы будут вести круглосуточно. Фото: ФКУ Упрдор
Работы будут вести круглосуточно. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорогу на этом участке собираются выровнять до следующей недели.

Завтра на КАД Петербург закроют полосу между Таллинским и Московским шоссе, сообщили Gazeta.sPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” в понедельник 20 мая. Дорогу решили выровнять.

От 65,69 км до 79,71 км можно будет ехать с максимальной скоростью в 50 км/с по трем оставшимся полосам. Рабочие собираются выполнить заказ до 27 мая и поэтому не станут прерывать ремонт на ночь.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-запад»

В обслуживающей КАД Петербурга компании пообещали, что на дорогах поставят нужные знаки и сигналы. Общая длина КАД составляет 142 км с учетом дамбы.

С 10 до 17 мая ФКУ Упрдор закрыл полосу для ликвидации колейности на участке между развязками с проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, когда на кольцевой дороге Санкт-Петербурга появятся камеры для фиксации нарушений.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кад ограничения движения полоса ФКУ Упрдор “Северо-Запад”
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