В Гатчинском районе начнут работу передвижные амбулатории

Работа будет планомерной. Фото: http://lenobl.ru
Работа будет планомерной. Фото: http://lenobl.ru

Для улучшения условий жизни людей, проживающих в населенных пунктах, где нет поликлиник и больниц, начнут свою работу передвижные медицинские амбулатории.

В такой амбулатории пациенту можно будет измерить артериальное давление, измерить уровень сахара в крови, пройти ЭКГ и проконсультироваться с врачом.

Такая мера необходима в связи с тем, что для жителей множества насеянных пунктов в глубинке добраться до ближайшего медицинского учреждения является большой проблемой.

Выездные амбулатории начнут работать уже в этом году. Медицинские работники будут ездить в населенные пункты, где проживает более 100 человек, отметили в правительстве Ленобласти.

Председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул, что работа таких амбулаторий должна быть планомерной, а не в заявительном порядке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Добрый трамвай» рассказал петербургским школьникам о безопасности на дороге.

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