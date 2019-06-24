«Добрый трамвай» рассказал петербургским школьникам о безопасности на дороге

На улице Маршала Казакова автомобилисты постоянно выезжают на трамвайные пути, объезжая так пробку, и создают опасность для окружающих. Особенно для детей — неподалеку находится школа.

Участники проекта «Добрый трамвай» завершили очередную акцию для учеников школы Красносельского района, рассказали Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс». Для ребят провели выездной урок по маршруту от Трамвайного парка №8 до улицы Пограничника Гарькавого.

Самый опасный участок на этом маршруте – это улица Маршала Казакова от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова. О том, что здесь часто нарушаются ПДД, неоднократно писали в соцсетях, снимали сюжеты.

«В утренние часы пик водители выезжают на обособленные трамвайные пути, при этом проносятся мимо остановок, где пешеходы попросту не ожидают появления автомобилей. Трамвайное движение здесь очень интенсивное, появление на выделенных путях автомобиля в нарушение ПДД может нарушить стабильную работу общественного транспорта, а также создать угрозу для пассажиров и пешеходов»,

— объяснили в СПб ГУП «Горэлектротранс»

О том, как правильно вести себя на этом участке дороге, и рассказал школьникам «Добрый трамвай». Также ребятам для безопасности раздали светоотражающие брелоки.

Gazeta.SPb писала о том, что в Пушкине жалуются на «лихачей», объезжающих пробки через дворы.