Беглов осмотрел особняк Бремме на Васильевском острове

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочий визит в Василеостровский район.

В ходе визита Беглов осмотрел деревянный особняк Бремме, который расположен на 12 линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. После визита в особняк Беглов отметил, что крайне важно сохранять историческое наследие Северной столицы.

Глава города подчеркнул, что его команда уже начала работать над разработкой оптимальных решений для сохранения погодных особняку построек.

Многие из таких объектов находятся в частом владении, а у собственников, в свою очередь, нет средств на поддержание надлежащего состояния здания. Беглов отметил, что данную проблему нужно решать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов собрал 100% подписей и может принимать участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.