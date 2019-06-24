В Казахстане из-за взрывов боеприпасов 72 человека пострадали и один погиб

В городе Арысь на юге Казахстана с утра 24 июня продолжаются взрывы на военных складах. Боеприпасы начали взрываться после пожара, возникшего на складе.

Местные власти сообщают, что человек погиб из-за того, что снаряд попал прямо в его машину. Еще 72 человека, в результате взрывов, находятся в медучреждении, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Взрывы в городе продолжаются и никто не знает через сколько дней они закончатся. По этой причине в городе введен режим чрезвычайной ситуации, на данный момент из Арыси эвакуировали больше 45 тысяч человек, сообщает «РБК».

МВД Казахстана начало расследование дела о нарушении правил обращения с оружием и взрывчаткой.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что при взрыве в жилом доме Кудрово пострадал школьник. По предварительной информации, подросток пострадал из-за взрыва пиротехнического изделия.