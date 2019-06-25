СМИ: Москвичей опаивают отравленной газировкой и грабят

Некий Мурад знакомится с прохожими, но в свои напитки добавляет неизвестное вещество.

В центре Москвы с мая по июнь ограбили 24 человек при схожих обстоятельствах. Злоумышленник дает жителям столицы выпить отравленной газировки, сообщает The Village.

Потерпевшие рассказывают, что с ними знакомился неизвестный мужчина с рыжей бородой, представлявшийся Мурадом и другими экзотическими именами. Он некоторое время гулял вместе с прохожими, а затем предлагал им попробовать газировки. После этого жертвы теряли сознание, а злоумышленник забирал их ценные вещи.

Издание утверждает, что мужчина начал действовать 11 мая, а последнее нападение совершил 21 июня. Злоумышленника якобы задержали, затем отпустили под подписку о невыезде. В качестве “инструментов” некий Мурад использует пиво, воду, “Фанту”, но издание не уточняет, какое именно веществе применяет злоумышленник.

В столичном главке МВД сообщения в СМИ пока не прокомментировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Алибасова подозревают в инсценировке отравления.