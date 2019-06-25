В Грузии предложили альтернативные пути для туристов из России

В качестве решений назвали автобусы-шаттлы и чартерные рейсы.

После запрета на пассажирские авиаперевозки из России в Грузию, правительство и предприниматели страны ищут способы восстановления туристического сообщения с РФ. Лидер ассоциации отелей и ресторанов Шалва Алавердашвили подал идею о бесплатных автобусах-шаттлах из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона (Турция).

Кроме этого туристический поток хотят восстановить через чартерные рейсы. Авиасообщение могут организовать через Казахстан и Украину, рассказал Алавердашвили в эфире Первого канала Грузии. По его словам, Грузия потеряет до 2,1 млрд лари (750 млн долларов) от ограничений России.

Сейчас в Грузии, по данным Ростуризма, находится около 1,5 тысяч российских туристов. За год страну посещают около 1,5 млн туристов, однако около половины от этой цифры лишь проезжают Грузию на пути в другие страны.

Ранее Gazeta.SPb подсчитала убытки Грузии от закрытия туризма из России.