Пассажиры и кондуктор автобуса в Красноярске приняли роды у женщины

Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Фото: https://pixabay.com

Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Фото: https://pixabay.com

У женщины внезапно начались схватки, и она сказал, что не может терпеть.

Пассажиры автобуса №64 точно не забудут поездку, которая произошла накануне вечером. Автобусу пришлось на время превратиться в передвижной медицинский пункт, а кондуктору и пассажирам стать акушерами. Об этом сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на минздрав Красноярского края.

Схватки начались у женщины на территории микрорайона Северный. Роженица заявила о схватках, однако вскоре сказала, что не может терпеть. Водитель автобуса взял курс на ближайший роддом, роды же приняли все присутствующие.

На месте родильного дома женщину и ребенка уже ждал медперсонал. На свет появился мальчик весом 2,69 килограмма. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.

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