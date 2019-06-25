Отечественное и иностранное детское питание проверили в Роскачестве

Сегодня, согласно исследованиям, в РФ на искусственном вскармливании находится 40% детей. Фото: https://pixabay.com

Сегодня, согласно исследованиям, в РФ на искусственном вскармливании находится 40% детей. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники также напомнили про 2008 год, когда в Китае более 6 тысяч детей отравилось детским питанием, в котором содержание меламина в 500 раз превышало допустимую норму.

Проверки подверглись сухие молочные смеси из Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Всего в проверке участвовали молочные смеси 21 торговой марки российского и зарубежного производства.

Бренды для исследования выбирали по принципу популярности на российском рынке у потребителей.

Проверка показала, что продукция всех торговых марок безопасная для детей и не содержит опасных микроорганизмов.

Сегодня, согласно исследованиям, в РФ на искусственном вскармливании находится 40% детей. Главное требования к производителям детского питания – приближение к составу и свойствам женского молока.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге по-прежнему нет ни одного пригодного для купания водоема.