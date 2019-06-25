В Петербурге по-прежнему нет ни одного пригодного для купания водоема

Ни в одном из них качество воды не соответствует санитарным требованиям. Фото: https://pixabay.com
Ни в одном из них качество воды не соответствует санитарным требованиям. Фото: https://pixabay.com

А вот уровень подхватить кишечную инфекцию все еще высок.

Практически каждую неделю сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят пробы воды на степень загрязненности. Так, по информации ведомства, показатели после очередной проверки указывают на то, что водоемы Петербурга и пригородов по-прежнему нельзя использовать для водных процедур.

Специалисты за два месяца взяли 86 проб воды из городских водоемов. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Проверке подверглись Суздальские озера, озеро Разлив, Финский залив в районах, где больше всего пляжей и другие водоёмы.

Ни в одном из них качество воды не соответствует санитарным требованиям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что названы безопасные для отдыха водоемы и пляжи в Ленобласти.

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