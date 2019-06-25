Ракетные корабли “Серпухов” и “Мытыщи” идут в Кронштадт

Новинки ВМФ поучаствуют в морской программе форума “Армия-2019”.

Два новых малых ракетных корабля “Серпухов” и “Мытищи” выдвинулись в Кронштадт чтобы поучаствовать в форуме “Армия-2019”, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО в понедельник 25 июня. Корабли включили в морскую программу мероприятия.

Корабли стояли у Балтийска: во время перехода команды потренируются вести корабль в узости и проведут учения по связи, ПВО, маневрированию и другим учебно-боевым задачам.

Военно-технический форум “Армия-2019” ЗВО в Кронштадте откроют 28 июня в утра у причала Восточной Усть-Рогатки. Его проводят ежегодно. Как правило, первый день посещают не меньше 2 тысяч человек. В Московской области форум уже стартовал и продлится до 30 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что военно-морской парад в Петербурге возглавит линейный корабль ”Полтава”.