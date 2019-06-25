В Тихвине сосед надругался над семилетней девочкой

Сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения избрать подозреваемому.

Следственный отдел по городу Тихвин СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Жертвой стала семилетняя девочка, подозреваемый – её 41-летний сосед, рассказали 25 июня Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, 24 июня девочка спускалась по лестнице жилого дома в городе Тихвин. По пути она встретила мужчину. Тот, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Следователи по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего местного жителя – он живет по соседству – и допросили его. В Квартире у подозреваемого нашли предметы, представляющие интерес для сотрудников СК. Сейчас следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в парке Орлова роща в Гатчине над женщиной совершили сексуальное насилие.