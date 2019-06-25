В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

Пост, за который задержали сейчас, был написан раньше того, за который судили. Фото: pixabay.com

Пост, за который задержали сейчас, был написан раньше того, за который судили. Фото: pixabay.com

Ранее он уже лишался свободы за откровенность в сети.

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру. О задержании стало известно из Telegram-канала главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. Как отметил Чиков, Тимошенко «задержали люди, назвавшие себя сотрудниками управления ФСБ по Великому Новгороду».

О задержании Тимошенко, по словам Чикова, рассказал его жена. Сейчас женщин допрашивают по старому посту мужа. По предварительным данным, теперь Тимошенко вменяют в вину призывы к экстремизму из-за поста, написанного даже раньше того, за который его судили.

Известно, что в 2017 году Тимошенко был осужден за пост в соцсети «ВКонтакте». Тогда его признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ – в возбуждении ненависти к группе «служащие учреждений и институтов государственной власти».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что активисты, задержанные у Гостиного двора, ждут суда.