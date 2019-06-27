Как сделать несколько пластических операций сразу

Экономия времени — один из актуальных вопросов современного быстрого темпа жизни. Каждая сфера нашей жизнедеятельности стремится тратить на задачи как можно меньше времени и при этом повышая качество результата. Пластическая хирургия не исключение.

Решится пациентам на операцию не всегда бывает просто, а особенно если хочется сделать не одно хирургическое вмешательство. Решение представляется ещё серьёзнее, ведь многие думают, что осуществляемая нагрузка на организм в два или в три раза больше. И если операции проводятся друг за другом, такой риск безусловно присутствует, но… К счастью, на сегодняшний день современные клиники пластической хирургии предоставляют своим пациентам возможность проведения сдвоенных и даже строенных пластических операций, такие операции называются сочетанными.

Как проходят операции, для кого они нужны, сколько длится реабилитационный период — на эти и многие другие вопросы ответят ведущие врачи клиники Композит Парыгин Егор Андреевич и Брагилев Сергей Вадимович.

Сколько длится наркоз при сочетанных операциях?

Парыгин Е.А.: Все зависит от того, какая это операция. Если это сочетанная операция, но с достаточно небольшим объемом, например эндопротезирование груди и блефоропластика верхних век, то эта операция длится недолго, соответственно как и наркоз, в течении полутора часов эта операция заканчивается. Когда дело касается больших сочетанных операций, то в этом случае она может длится от 5 до 8 часов, но это зависит от того насколько организм пациента готов, то есть соматически нет никаких патологий, он абсолютно здоров и может спокойно переносить длительные вмешательства. Лимитирующим фактором выступает нисколько длительность, сколько возможность последующей реабилитации организма

Как пациенты переносят длительный наркоз? Не вредно ли это для здоровья?

Парыгин Е.А.: Современные наркозы никоем образом не влияют на соматическое здоровье пациента, поэтому они не так вредны, как это представляется. Пропафол и Финтонил это современные и абсолютно безопасные препараты. Их уровень вредности, в действительно, не больше чем воздействие алкоголя или табака на организм. Поэтому это просто миф, что делать наркозы многократно или несколько раз в жизни опасно для организма. Часто приходят пациенты и говорят: “А правда, что три раза в жизни можно сделать наркоз и больше это нельзя делать, потому что вредно, организм не перенесет?”. В действительности это не так. Это абсолютно современные технологии и препараты, которые дают способность организму легко адаптироваться, легко переносить наркотизацию и не иметь в дальнейшем никаких проблем со здоровьем.

Сколько врачей проводят сочетанные операции?

Парыгин Е.А.: Если это большая или сложная, с точки зрения физической нагрузки операция, мы можем взять ассистента для помощи, из числа других докторов, кто в это момент может помочь. В обычных условиях в операции участвует 4 человека: медсестра операционная, врач, врач анестезиолог и медсестра анестезистка.

Как чувствует себя пациент после подобного рода операций? Сколько длится период реабилитации?

Брагилев С.В.: Здесь стоит отметить, что все зависит от объема сочетанности операции, например, если мы говорим о лице — пластика век, подтяжка тканей лба, подтяжка нижней трети лица, пластика шеи, то период реабилитации составляет 2-3 недели. Именно в этот период спадает социально-значимый отек и синяки, то есть тот, который мешает пациенту вести привычный нормальный образ жизни. После 2-3 недель чаще всего следы операции уходят. Бывают сочетанные операции, не связанные с одной анатомической зоной, то есть когда пациент хочет сделать нос и грудь одновременно. Здесь у каждой зоны есть своя восстановительная особенность, например при эндопротезировании может быть отек на мышце, под которой находится имплант, он может держаться 2-3 месяца. Что касается носа, то эти периоды длятся не быстрее и протекают у всех по разному, но в среднем через 2-3 месяца основной отек спадает, а полностью уходит через пол года — год. Сочетанность есть и на операции по увеличению груди — это может быть не только эндопротезирование, но и эндопротезирование с подтяжкой, если есть опущение груди. То есть сочетанность может быть применена по разному. Резюмируя все вышесказанное, реабилитационный период зависит от той анатомической зоны и особенностей организма человека, у которого он проходит, а также от вида операции и ее особенностей.

Несут ли сочетанные операции большие риски, нежели чем обычные?

Брагилев С.В.: Все риски, как я уже говорил ранее, мы пытаемся оценить и минимизировать при подготовке к операции. Хорошая подготовка подготовка является залогом минимизации рисков. Мы не приступаем к сочетанной операции, если существуют какие-то риски жизни и здоровью пациента.

Есть ли ограничения по возрасту для сочетанных операций?

Брагилев С.В.: Ограничений по возрасту как таковых нет. Определяются противопоказания к анестезии и к выполнению объема операции.Понятно, что в силу возраста появляются дополнительные заболевания и риски, которые накладывают вето на выполнение операции, но мы отталкиваемся от состояния здоровья и от адекватности операции относительно данного пациента. Например недавно ко мне пришел мужчина 90 лет и хотел сделать подтяжку лица. Естественно, здесь уже на этапе консультации пациенту необходимо донести целесообразность данной операции по понятным, наверное, всем причинам.

Время года принципиально для проведения операции?

Брагилев С.В.: Время года не принципиально для проведения сочетанных операций, как в принципе и для проведения любой другой операции.

Какие противопоказания существуют для сочетанных операций?

Брагилев С.В.: Здесь противопоказания — это различные системные заболевания, такие как запущенный сахарный диабет или длительно имеющаяся и неконтролируемая артериальная гипертензия. Сочетанные операции — это бОльшая нагрузка на организм, если выполняется большой объем операций, а пациент длительное время находится под наркозом. Мы стремимся к тому,чтобы операция была безопасной и не нанесла вреда здоровью, поэтому подход выполняется очень индивидуально. В первую очередь мы отталкиваемся от состояния здоровья, которое анализируем перед операцией в полном объеме и если возникают какие-то вопросы или сомнения, на которые мы не можем ответить своим анестезиологическим составом в клинике, мы обязательно отправляем пациента к профильным специалистам, которые определяют возможна ли операция в таком объеме или нет.