В Петербурге откроется Парк живых систем

Проект будет реализован за счет гранта и грантополучателя. Фото: Pixabay

Проект будет реализован за счет гранта и грантополучателя. Фото: Pixabay

Научный парк в Санкт-Петербурге будет строиться на протяжении трех лет.

Парк живых систем будет создан в рамках реализации программы приграничного сотрудничества России и Финляндии на территории Северной столицы, сообщили Gazeta.SPb в городском комитете по внешним отношениям.

Комплекс будет создан на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Туда будут входить образовательный и исследовательский центры. Реализация проекта стартует уже 1 июля текущего года и будет идти в течение трех лет.

Финансирование проект происходит за счет гранта в размере 2,8 миллионов евро и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в размере 700 тысяч евро.

В научном парке будут происходить совместные исследования в сфере медико-биологических наук, внедрение инновация в предприятия малого и среднего уровня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в прошлом году туристический поток в Петербурге достиг 82 млн.