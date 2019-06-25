В Петербурге откроется Парк живых систем

Проект будет реализован за счет гранта и грантополучателя. Фото: Pixabay
Проект будет реализован за счет гранта и грантополучателя. Фото: Pixabay

Научный парк в Санкт-Петербурге будет строиться на протяжении трех лет.

Парк живых систем будет создан в рамках реализации программы приграничного сотрудничества России и Финляндии на территории Северной столицы, сообщили Gazeta.SPb в городском комитете по внешним отношениям.

Комплекс будет создан на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Туда будут входить образовательный и исследовательский центры. Реализация проекта стартует уже 1 июля текущего года и будет идти в течение трех лет.

Финансирование проект происходит за счет гранта в размере 2,8 миллионов евро и АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в размере 700 тысяч евро.

В научном парке будут происходить совместные исследования в сфере медико-биологических наук, внедрение инновация в предприятия малого и среднего уровня.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в прошлом году туристический поток в Петербурге достиг 82 млн.

наука Парк живых систем финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургская строительная компания задолжала сотрудникам 22 млн рублей заплаты
Названы победители проекта «Твой бюджет» в трех районах Петербурга
За 200 млн отреставрируют Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге
В Петербурге откроется Парк живых систем
Анюков стал помощником Семака
За Алладином по Яхтенному мосту гнался не сотрудник ДПС
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горе от ума»
На Васильевском острове днем горела коммуналка