Роды у петербурженки в пробке приняли инспекторы ГИБДД

Пробка стоит до сих пор. Фото: Яндекс.Карты

Пробка стоит до сих пор. Фото: Яндекс.Карты

Во вторник, 25 июня, на внутреннем кольце КАДа рядом с развязкой с Мурманским шоссе жительница Санкт-Петербурга была вынуждена родить в пробке.

На данном участке Кольцевой автомобильной дороги сегодня целый день сильнейшие пробки. На данный момент транспортные средства все так же создают внушительный затор.

В пробку попал и автомобиль, в котором находилась беременная женщина, направляющая в родильный дом. К сожалению, довезти роженицу вовремя не успели, и малыш появился на свет прямо в машине.

Отмечается, что роды помогали принимать инспекторы ГИБДД. В настоящее время они оказывают содействие в транспортировке новоиспеченной мамы и малыша в медицинское учреждение. Состояние ребенка удовлетворительное.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга змея выползла на дорогу.