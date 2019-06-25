На Богатырском проспекте змея выползла на дорогу

Змея под угрозой. Фото: ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге

Змея под угрозой. Фото: ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге

Местные жители заметили на проезжей части змею на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Очевидцы, проезжающие мимо, предположили, что змейка выползла на дорогу для того, чтобы погреться на солнце. В социальные сетях пользователи активно обсуждают, откуда на проезжей части появилась змейка и для чего она так рискует.

О необычном случае рассказали свидетели в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что на Богатырском проспекте достаточно оживленное движение, что ставит змею в небезопасное положение. В любой момент невнимательный водитель может убить животное.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли утята. Он сумел спасти четырех утят, но не знает, как им помочь.