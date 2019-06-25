Деятели искусства внесут вклад в развитие культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указание членам городского правительства ускорить разработку концепции развития культуры.

Беглов призвал непосредственных деятелей искусства участвовать в формировании бюджета Санкт-Петербурга на следующий год, а также предлагать свои идеи для внесения их в концепцию культурного развития Северной столицы, пишет издание «Петербургский дневник».

Глава города отметил, что с руководителями театров уже есть договоренность о том, что они выскажут свои идеи, объединившись в рабочую группу. Из городского бюджета им будут предоставлены денежные средства на реализацию предложений.

Кроме того, комитет по культуре берет на себя ответственность за выполнение программы «Культурная среда Санкт-Петербурга».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2019 году в Петербург приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом.