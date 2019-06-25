Деятели искусства внесут вклад в развитие культуры Петербурга

Александр Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указание членам городского правительства ускорить разработку концепции развития культуры.

Беглов призвал непосредственных деятелей искусства участвовать в формировании бюджета Санкт-Петербурга на следующий год, а также предлагать свои идеи для внесения их в концепцию культурного развития Северной столицы, пишет издание «Петербургский дневник».

Глава города отметил, что с руководителями театров уже есть договоренность о том, что они выскажут свои идеи, объединившись в рабочую группу. Из городского бюджета им будут предоставлены денежные средства на реализацию предложений.

Кроме того, комитет по культуре берет на себя ответственность за выполнение программы «Культурная среда Санкт-Петербурга».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2019 году в Петербург приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом.

александр беглов комитет по культуре культурная среда Санкт-Петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК возбудил уголовное дело о нападении на полицейского бойцовской собаки
Деятели искусства внесут вклад в развитие культуры Петербурга
Студенты истфака СПбГУ требуют вернуть спецкурсы
Роды у петербурженки в пробке приняли инспекторы ГИБДД
Медведев: пособие на детей может вырасти до 10 тысяч рублей
На Богатырском проспекте змея выползла на дорогу
Производители поддельных денег отправятся в колонию на 6 и 5 лет
Одобренный Путиным проект магистрали Москва-Петербург обойдется в 1,5 трлн рублей