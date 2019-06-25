Беглов предложил руководителям городских театров создать рабочую группу

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ждет от руководителей петербургских театров предложений и пожеланий по развитию культурных учреждений города. Об этом действующий градоначальник заявил на заседании в Смольном во вторник, 25 июня.

По мнению Беглова, необходимо чтобы представители театра объединились в рабочую группу, а город, в свою очередь, отдаст «им те средства, которые нужны на реконструкцию, ремонт, закупку необходимого».

«Необходимо сделать это в ближайшее время, поскольку формирование бюджета на следующий год уже идет», — отметил Александр Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава делегации провинции Сычуань Дэн Сяоган обсудили планы на сотрудничество городов на 2019-2020 годы.