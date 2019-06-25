Петербург и Сычуань заключили соглашение о сотрудничестве

Встреча в Смольном. Фото: Фото: gov.spb.ru
Встреча в Смольном. Фото: Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава делегации провинции Сычуань Дэн Сяоган обсудили планы на сотрудничество городов на 2019-2020 годы. Об этом стало известно сегодня, 25 июня.

В ходе встречи, которая состоялась в Петербурге, Александр Беглова и Дэн Сяоган подписали дорожную карту, содержащую план мероприятий на следующий год и меморандум о взаимопонимании.

Помимо этого, Беглов отметил, что сотрудничество между городом на Неве и провинцией КНР нужно развивать во многих сферах, в частности, в туризме, промышленности, образовании и научной деятельности.

«Два наших лидера показывают нам пример, как надо дружить, совместно работать и, главное, добиваться успеха. У нас для этого все есть. Я думаю, мы будем хорошими учениками», — заявил Александр Беглов.

Также заместитель Дэн Сяоган пригласил врио губернатора Петербурга посетить Сычуань.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям.

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