К концу недели в Петербурге похолодает до +14 градусов

Дожди и похолодание придут в Петербург в конце недели. Фото: Рixabay
Дожди и похолодание придут в Петербург в конце недели. Фото: Рixabay

Жара постепенно уходит и в Петербург возвращается классическое для Северной столицы лето с дождями и грозами. Ртуть в термометре тоже будет постепенно опускаться, а концу недели дойдет до деления до +14 градусов Цельсия. Об этом сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным метеослужб, с середины недели Петербург и Ленобласть накроют дожди.

Сегодня, 25 июня, благодаря антициклону, над городом весь день было чистое небо, температура воздуха днем достигала +24.

Уже завтра петербуржцы ощутят небольшое похолодание, температура снизиться до + 20 градусов Цельсия. Днем в Петербурге начнется дождь, а в регионе пройдут ливни.

В пятницу похолодает до +14 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2019 году в Петербург приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом.

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