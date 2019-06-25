Курс грузинского лари снизился до рекордного исторического минимума

Обменный пункт валюты в Грузии. Фото: © Sputnik / Alexander Imedashvili
Обменный пункт валюты в Грузии. Фото: © Sputnik / Alexander Imedashvili

Официальный курс грузинской национальной валюты упал до рекордного исторического минимума. Такие данным Национального банка Грузии установленный на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар на 1,4 процента выше сегодняшнего (2,7945 лари).

Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за.

Сотрудники обменников, в которых один доллар США можно купить за 2,84-2,87 лари, связывают падение курса с решением правительства России запретить авиасообщение с Грузией.

В свою очередь министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, отметив, что ситуация связана с кратковременным колебанием курса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент Грузии призвала не чинить туристам препятствий. Саломе Зурабишвили считает неверным решение президента РФ запретить рейсы из России в Грузию.

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