Курс грузинского лари снизился до рекордного исторического минимума

Официальный курс грузинской национальной валюты упал до рекордного исторического минимума. Такие данным Национального банка Грузии установленный на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар на 1,4 процента выше сегодняшнего (2,7945 лари).

Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за.

Сотрудники обменников, в которых один доллар США можно купить за 2,84-2,87 лари, связывают падение курса с решением правительства России запретить авиасообщение с Грузией.

В свою очередь министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, отметив, что ситуация связана с кратковременным колебанием курса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент Грузии призвала не чинить туристам препятствий. Саломе Зурабишвили считает неверным решение президента РФ запретить рейсы из России в Грузию.