Со среды в Петербурге вступают новые ограничения движения

В среду, 26 июня, в силу вступает ряд новых ограничений дорожного движения.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Государственной административно-технической инспекции. Речь идет, в частности, о ремонтных работах по улице Пестеля, рядом с улицей Моховой в Санкт-Петербурге. На данном участке дороги АО «Теплосеть Петербурга» организовала работы по реконструкции теплосети. Проезд там будет закрыт вплоть до 30 июня.

Кроме того, с сегодняшнего дня до 15 октября будет перекрыто движение транспортных средств на участке Шкиперского потока, а именно от улицы Наличной до Галечного проезда. На данном участке дороги работы ведет АО «ГК ЕКС».

В связи с этим же перекрывается движение по улице Кораблестроителей, на участке от Прибалтийской площади к Шкиперскому протоку и по Галерному проезду от Шкиперского протока в сторону Парусной улицы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов пообещал расширить переезд на Энергетиков в 2020-ом.