Полиция устанавливает причины тяжелого отравления двух 16-летних школьниц

В понедельник, 24 июня, и во вторник, 25 июня, были госпитализированы две 16-летний девочки.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, подростки были госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи зафиксировали у них отравление.

Установлено, что пострадавшие отравились лекарственными препаратами, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первая школьница была госпитализирована из квартиры в дома 39 по Заневскому проспекту. Она является ученицей 8 класса. Вторая пострадавшая госпитализирована из своей квартиры в доме 21 по Поэтическому бульвару. Девочка учится в 9 классе. Обе пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина зарезал 18-летнюю девушку и остался ждать приезда полиции.